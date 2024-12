VIDEO/ IN REGIONE SARA' UN LUNGO CONSIGLIO DEDICATO AL BILANCIO, TAGLIERI SFODERA 400 EMENDAMENTI E D'AMICO ANNUNCIA CHE VOTERA' CONTRO

Sarà un lungo consiglio regionale quello di oggi a L'Aquila. Il capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Taglieri presenterà ben 400 emendamenti. All’attacco del bilancio è andato subito il candidato presidente alle scorse regionali il professor Luciano D’Amico che ha invitato a dare precedenza alle priorità nell’utilizzo dei 100 milioni prendendo di mira ancora una volta festival ed eventi ritenuti da D’amico appunto non prioritari”, e i cui finanziamento va deciso con criteri e istruttorie come il Pigro a Teramo i cui 25 mila euro sono stati bocciati proprio da D'Amico, così sarà anche per il Premio Di Venanzo, un altro carrozzone alimentato dal Comune di Teramo e di recente anche dalla Regione.

Fratelli d’Italia e la maggioranza non teme alcun confronto essendo piu' che mai compatta già da sabato.