MARILENA ROSSI: «SI CHIUDE UN ANNO IMPORTANTE PER FRATELLI D'ITALIA»

Anno importante, per noi di Fratelli d’Italia della Provincia di Teramo quello che si conclude.

Sono stati raggiunti obiettivi prefissati, assunte decisioni difficili ma ferme, sono stati raccolti nuovi consensi e risultati senza precedenti.

Giorgia Meloni prosegue instancabile e, come sempre molto coraggiosa, il suo cammino verso l’equilibrio perfetto nel governo del nostro paese. E come vediamo ogni giorno, ce la fa e questo ci stimola ad essere ogni giorno più vicino a lei e al suo governo, ai Parlamentari di Fratelli d’Italia, al nostro Presidente della Regione, ai nostri Assessori e ai Consiglieri regionali.

Vedete, nomino tutti non per dovere istituzionale, quanto per significare a tutti che questa è la nostra verità: una filiera virtuosa che spinge le donne e gli uomini di FdI, rappresentanti e non del partito, a lavorare sodo e ad essere collaborativi con il Governo centrale e le amministrazioni locali.

Ecco, la parola LOCALE rimane scolpita a caratteri di fuoco del mio cuore. E’ vero, noi quest’anno, in questo grande 2024, abbiamo ottenuto il consenso necessario per rimanere, alla guida della Regione con il nostro Presidente Marco Marsilio, un risultato storico, mai nella storia della regione Abruzzo un governatore era stato riconfermato ben due volte.

E alle elezioni Europee ci abbiamo messo l’anima per portare a casa il buon risultato raggiunto. E io ne sono felice e orgogliosa, ma i risultati ottenuti nelle competizioni locali sono il filo doppio che ci lega, carissimi, quello che ci tiene uniti da anni e che ci ha fatto crescere in tutto nel tesseramento, nella partecipazione, nella voglia e nel coraggio di candidarvi. In questo 2024 tanti comuni della provincia teramana sono andati al voto abbiamo visto la riconferma di tanti di voi ma anche l’elezione di altrettanti. E’ meraviglioso vedere che oggi Fratelli d’Italia, in provincia di Teramo, ha più di 50 amministratori. Come ha detto la nostra leader ad Atreju 2024: “nessuno che non sappia guardarsi indietro puo’ avere la presunzione di andare avanti”. E noi sapevamo che malgrado tutti e tutto le nostre idee con il tempo e con il lavoro avrebbero raccolto il consenso meritato che ci ha permesso di portare a casa importanti finanziamenti regionali e nazionali per la nostra provincia. Tanto cose fatte, tante ancora da fare, sempre INSIEME.

Quello che mi preme adesso, comunque, è fare ad ognuno di voi, ad ogni persona che vi è cara, a tutte le famiglie e ai vostri amici più vicini, gli auguri per il 2025. Avremo da fare, lavoreremo e io vi terrò come sempre informati. Ma avremo bisogno sempre gli uni degli altri, avremo bisogno che questo augurio per il 2025 sia un piano di azioni buone, corrette, proficue, per noi e la nostra TERRA. Io vi sono grata per avermi dedicato questi minuti di lettura ma soprattutto per i giorni, i mesi, gli anni spesi per il Partito, e vi sono grata per quello che per il Partito continuerete a fare.

Auguri, PATRIOTI, buon 2025 di cuore.

Marilena Rossi

Consigliere Regionale e Presidente Provinciale Fratelli d’Italia