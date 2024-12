CAMPLI/ PARTIRANNO SUBITO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI CASTELNUOVO

La Soprintendenza ha autorizzato l’immediata copertura provvisoria dell’edificio di culto in attesa dell’adeguamento dell’intervento di restauro presentato dalla Curia Il 2024 si conclude con un’ottima notizia per la Chiesa di Castelnuovo di Campli, che sarà messa in sicurezza già dai prossimi giorni. A darne notizia è il sindaco Federico Agostinelli: “Abbiamo ricevuto poco fa lacomunicazione ufficiale d ella SoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo che ha autorizzato, sin dai primi giorni del nuovo anno, l’avvio dei lavori di copertura provvisoria dell’edificio religioso, come noto interessatoil mese scorso da un importante crollo a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il nostro territorio”.

La Soprintendenza ha autorizzato l’intervento urgente al fine di velocizzare al massimo la protezione dell’aula della chiesa, in attesa dell’adeguamento del progetto di restauro post sisma 2016 trasmesso dalla Diocesi di Teramo – Atri. Nel frattempo la proprietà ha provveduto a spostare all’interno dell’aula i lacerti della copertura(legni e laterizi) caduti in strada. Nella nota viene dato atto che il Comune di Campli ha provveduto immediatamente e come da accordi con la Soprintendenza a mettere in atto tutte le attività di protezione e di monitoraggio costante del bene.

“Abbiamo ottenuto risultato molto importante – prosegue il sindaco Agostinelli - che consentirà la messa in sicurezza dell’edificio religioso, frutto del costante esilenzioso lavoro che abbiamo portato avanti in queste settimane, lontano dai proclami e smentendoclamorosamente con i fatti le strumentali proteste delle forze d’opposizione.

Spiace particolarmente che queste volevano coinvolgere in una sterile polemica l’Amministrazione comunale, che poteva solo interloquire e sollecitare la Soprintendenza e la Curia agli interventi di loro competenza. Ruolo che puntualmente abbiamo svolto, portando avanti un certosino lavoro che consentirà, sin dagli inizi del 2025, la messa in sicurezza della Chiesa di Castelnuovo, in attesa che vengano realizzati tutti i lavori necessari a restituire la piena fruibilità del bene”.