TORRICELLA / BRANDIMARTE: “IL SINDACO SI INCENSA, MENTRE I NEGOZI CHIUDONO E AI BISOGNOSI NON PENSA NESSUNO”

L’Amministrazione Palumbi ha deciso di chiudere l’anno come fa da ormai 16 anni, ovvero lavorando nell’interesse di pochi ed a svantaggio di molti! Il Sindaco poi, fedele al suo personaggio…diventato ormai una “macchietta” nemmeno più tanto simpatica ha dispensato carezze agli amici, disinformazione e mezze verità per tutti gli altri. Iniziamo infatti dal suo roboante annuncio del taglio dell’IMU a 100 famiglie di Torricella Sicura come scritto nella Delibera del 30 dicembre 2024. Niente di più falso, i beneficiari non saranno nemmeno 40, per una misura esclusivamente propagandistica che non porterà alcun vantaggio per le fasce più deboli! Se avesse voluto venire incontro alle famiglie in difficoltà avrebbe potuto abbassare l’Irpef e invece per il 16esimo anno di fila il nostro Ente mantiene le aliquote più alte senza pensare minimamente ai nuclei famigliari più bisognosi!

Mentre poi Palumbi si incensa dimentica che a causa dell’inerzia della sua Amministrazione nella lotta allo spopolamento e nella ricostruzione post-terremoto in quattro anni hanno chiuso per 5 attività commerciali nel nostro comune, con l’ultima decisiva mazzata della chiusura dell’unico panificio presente a Torricella Sicura. Così mentre il nostro Sindaco si gode gli applausi dei suoi fans tutti i torricellesi dovranno recarsi a Teramo per compare il pane.

Rispettata invece la tradizione del “regalo urbanistico” di fine anno per amici e affini con tanto di delibera ad hoc con diversi terreni che sono passati da uso agricolo a edificabili per la fine dell’anno! Per chi volesse basta scorrere i nomi dei beneficiari e ci si potrebbe casualmente imbattere in nomi identici a quelli di parenti di amministratori, fiancheggiatori e fans del nostro Sindaco…almeno spero si tratti di omonimia altrimenti si potrebbe anche pensar male!

Che dire? Sono 16 anni che Palumbi amministra il nostro territorio, ma le sue brutte, vecchie abitudini sono dure a morire…e intanto la gente lascia un comune allo sbando in cui i diritti sono diventati privilegi e arrivano doni per gli amici e carbone per la povera gente!

Iwan Brandimarte – Consigliere Comunale “Uniti per Torricella”