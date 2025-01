GRANDI MANOVRE A CASA D'ALBERTO, ECCO IL NUOVO CDA DELLA TEAM, IL CSX DICHIARA GUERRA ALLA REGIONE DOPO IL PIGRO...

E' pronto ad entrare a lavoro, da domani il nuovo Cda della Teramo Ambiente. Sarà composto da: Sergio Saccomandi presidente, Gianni Falconi coordinatore e da Gilda Ruggieri (foto sotto) che ricopriva il ruolo di componente nel collegio sindacale, anche quest'ultimo sarà rinnovato. La ratifica domani durante l'assemblea dei soci convocata per il pomeriggio. Di questo si è parlato nell'ampia riunione di maggioranza che si è svolta oggi convocata dal Sindaco D'Alberto. Nell'incontro si è discusso anche di altro problema come ad esempio la necessità di "fare corpo unico" contro la Regione dopo il mancato finanziamento del Premio Pigro e dopo che sono stati stanziati 320 mila euro per i convittori del Delfico che passeranno nelle casse della scuola e non del comune. Insomma è guerra aperta tra Regione e Comune e saranno interessanti le prossime mosse politiche del Sindaco a questo riguardo, mosse che porteranno ad un nuovo rimpasto in Comune con la sostituzione della Ferri ma non solo.