FANTOZZI E RAIOLA RISPONDONO A DI BONAVENTURA: «TERAMO VIVE E' IN CONSIGLIO CON NOI, TU SEI SOLO RANCOROSO PER MOTIVI PERSONALI»

In merito alle dichiarazioni confusionarie e contraddittorie di Valdo Di Bonaventura, riteniamo opportuno sottolineare come le nostre considerazioni in merito al rinnovo di governance della Teramo Ambiente siano state rappresentate direttamente dal Sindaco D’Alberto, il quale ci ha voluto incontrare ed interpellare preventivamente. Inoltre, vista la professionalità delle nomine fatte, non possiamo che ritenerci soddisfatti e augurare buon lavoro a tutta la squadra, con l’obiettivo di rendere la Te.Am. sempre più completa e performante.

Purtroppo duole constatare come le affermazioni di Di Bonaventura siano per l’ennesima volta fuori luogo e visibilmente figlie di un sentimento di acredine e di rivalsa per questioni di carattere meramente personale, che nulla hanno a che fare, anche questa volta, con il nostro impegno e il nostro modo di ottemperare al ruolo per cui siamo stati scelti dai cittadini.

Purtroppo le nostre strade si sono divise per interessi poco comprensibili dello stesso Di Bonaventura, il quale, dopo aver compromesso la sua posizione, ha provato e tenta tutt’ora di trascinare anche noi con sé.

Noi continuiamo il nostro operato con l’obiettivo di migliorare quanto più possibile questa città, senza sentire alcun dovere nei confronti delle richieste sue, anche perché già da tempo aveva pensato di smembrare Teramo Vive, pure in questo caso per aspirazioni unicamente personali, usandola a suo piacimento e lasciandola per la candidatura regionale.

I consiglieri

Deborah Fantozzi

Michele Raiola