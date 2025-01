SINISTRA PER ISOLA ATTACCA IL SINDACO SU TUTTO: "SPESI 50 MILA EURO PER DUE GIORNI IMPROVVISATI"

A Isola del Gran Sasso dopo “l'Estate Isolana” dimenticata, speravamo in un Natale da ricordare, invece, Isola passa dal fallimento estivo al naufragio invernale all'Isola di Natale che non lascia scampo nemmeno alla “Befana”!

Spesi circa 50/mila euro per una due giorni improvvisati all'ultimo minuto dall'amministrazione comunale manifestando un vuoto culturale e organizzativo impressionante perseverando, inoltre, un atteggiamento arrogante e presuntuoso nei confronti di alcune associazioni del territorio, tanto, da dimezzare fondi di finanziamento storici a manifestazioni che hanno fatto e fanno la storia di Isola.

Una programmazione natalizia inesistente tra Natale, Capodanno e l’Epifania. Isola, a confronto con i comuni limitrofi, sembra non esistere e sprofonda nell’isolamento culturale dell’io!!

Un'abbuffata di luminarie a Isola centro contro uno scarno intervento nelle Frazioni con una spesa nel dettaglio di circa 13/mila euro… Siamo diventati il paese dei “Balocchi”!!

Nonostante l'enorme finanziamento messo a disposizione da Gal e Bim per l’Isola di Natale, l'amministrazione, distratta e assente, in consiglio comunale incolpa gli enti finanziatori per i ritardi e a fronte di un bilancio comunale a secco fa ricorso ad un prelievo dal fondo di riserva di circa 9/mila euro per completare una spesa assurda di cui aspettiamo di leggere il rendiconto!

Si raschia il fondo del barile per l'inutile, niente per la spesa sociale e nulla si prevede per le famiglie in difficoltà e i meno fortunati. Mentre la giunta comunale dà incarichi per accertamenti degli anni passati (e dimenticati) per presupposte tasse non pagate, aprendo così di fatto un anno all'insegna della riscossione forzata delle tasse senza valutare la capacità contributiva del cittadino e senza valutare l'inefficacia delle somme recuperate perché quasi azzerate dai costi elevati delle agenzie incaricate. Mai nella storia di Isola un'amministrazione aveva tartassato così tanto i cittadini……. ed il peggio deve ancora venire (Mo.te, Ruzzo, Abaco, Imu, Irpef, Tari, ticket scuolabus, Multe, contenziosi.....)!!!

Isola non merita tutto questo, Isola vale di più, Isola... grida BASTA!

Gruppo politico

Sinistra per Isola