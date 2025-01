LUTTO VASANELLA/ IL CORDOGLIO DI MARILENA ROSSI ED ETEL SIGISMONDI

Tanti i cordogli arrivati in piena notte per la morte di Paolo Vasanella, tra questi quelli della presidente provinciale di Fdi Marilena Rossi e del senatore Etel Sigismondi.

Marilena Rossi:

Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. La scomparsa di Paolo Vasanella rappresenta una perdita per la Città di Giulianova, per Fratelli d'Italia e per tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo. Profondo conoscitore della politica provinciale e regionale, amministratore e innamorato di Giulianova ha dedicato la sua vita professionale all'interno dell'ospedale cittadino con grande umanità e la sua vita politica per il bene dei suoi concittadini.

Il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, i consiglieri comunali di Giulianova e tutti gli iscritti si stringono ai familiari di Paolo condividendo questo momento di grande dolore.

Etel Sigismondi