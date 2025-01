GIULIANOVA/ SCOMPARSA DI VASANELLA, IL SINDACO PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

In seguito alla scomparsa del Presidente emerito del Consiglio Comunale Paolo Vasanella, il Sindaco Jwan Costantini ha firmato questa mattina un’ordinanza in cui è proclamato il lutto cittadino nella giornata di domani, 9 gennaio, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, che si terranno alle 15:00 nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Il lutto cittadino, proclamato quale segno di cordoglio e di sentita partecipazione al dolore dei familiari, prevede la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente in programma e l’esposizione a mezz’asta delle bandiere negli edifici pubblici.