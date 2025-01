MARINA MARCHEGIANI DIRIGENTE PER 12 ORE A SETTIMANA AL COMUNE DI SILVI...OLTRE CHE IN PROVINCIA, SCORDELLA RINGRAZIA D'ANGELO

E’Marina Marchegiani, dirigente dell’Area Risorse strategiche della Provincia di Teramo, la prima dirigente della storia del Comune di Silvi.La figura di dirigente, infatti, è stata istituita per la prima volta nell’apparato burocraticoa dicembre con una delibera di giunta con la quale l’organo deliberante ha approvato il nuovo Regolamento dove si prevedono due posizioni dirigenziali una amministrativa e l’altra tecnica.AllaMarchegiani, manager pubblica di grandeesperienza, che resterà in carica per 6 mesi e, comunque fino all’espletamento del concorso pubblico, l’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di dirigente a scavalco per 12 ore la settimana dell’Area amministrativa e contabile che comprende 10 Servizi strategici: Bilancio, Tributi, Servizi demografici, Risorse umane, amministrazione generale, Servizi demografici, Pubblica Istruzione, Cultura/Turismo/Sport, Farmacia e Servizi Sociali. Con lei è stato nominato con identica modalità e per la stessa durata, il funzionario di Elevata Qualificazione della Provincia di TeramoRemo Christopher Borghese che sovrintenderà gli uffici Bilancio, Tributi, Servizio Informativo e Risorse Umane. “Si tratta- ha dichiarato il sindaco Andrea Scordella –di un buon esempio di collaborazione tra Comune e Provincia di Teramo il cui presidente Camillo D’Angelo, ha reso possibilequesta operazione di grande importanza per noi. Sono certo che il nostro Comune, con la dott.ssa Marchegiani,è in ottime mani e abbiamo la certezza che potremo continuare a puntare e raggiungere sempre nuovi e più importanti obiettivi di buona e sana gestione amministrativa e contabile”. “Con la dirigente Marchegiani e il funzionario Borghese – ha detto l’assessore al Bilancio Alessandro Valleriani – ho avuto un primo proficuo incontro dal quale è emersa la decisa volontà di lavorare in piena armonia e la certezza che i risultati saranno eccellenti”.