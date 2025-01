TEAM/ PRIMA ASSEMBLEA DEL NUOVO CDA, AVANTI TUTTA SU BIODIGESTORE, IMPIANTISTICA E MOTE

Questa mattina si è svolta la prima Assemblea ordinaria dei soci TEAM dopo le nomine del nuovo Cda e del nuovo collegio sindacale. Assemblea nel corso della quale sono stati tracciati gli indirizzi operativi per il prossimo triennio, a partire dal completamento degli interventi sull'impiantistica e dalla riorganizzazione della struttura amministrativa, e al termine della quale sono state anche assegnate specifiche deleghe all'interno del Cda: l'avvocato Gianni Falconi, in particolare, avrà la delega di coordinatore generale, mentre la commercialista Gilda Ruggieri sarà delegata alle risorse umane.

Nel corso dell'assemblea è stata affrontata anche la questione relativa al processo di aggregazione con il MOTE, rispetto al quale è stato dato mandato agli organi sociali di proseguire sul percorso tracciato, volto a verificare la possibilità tecnica di arrivare a un'unica realtà, così come quella relativa al dialogo avviato con la Poliservice in un'ottica di rete.

“La cornice all'interno della quale ci muoviamo oggi è profondamente diversa rispetto a quella di tre anni fa e questo grazie alla trasformazione della TEAM in società in house e al lavoro della squadra che ha guidato la società in questo periodo - sottolinea il primo cittadino Gianguido D’Alberto - la prospettiva che abbiamo costruito e che nei prossimi tre anni andremo a consolidare è quella di un un ambito pubblico di gestione dei rifiuti tra i più importanti della regione, anche e soprattutto in tema impiantistico: penso al biodigestore, al completamento degli interventi di Carapollo, alla piattaforma del MOTE. In questa direzione l'operazione MOTE non è un salvataggio, ma un'operazione di prospettiva".

Tra gli interventi quello del riconfermato Presidente della TEAM Sergio Saccomandi.

"Ripartiamo dal lavoro svolto in questi anni - ha commentato - portando avanti e completando gli investimenti sull'impiantistica finanziati con il PNRR e proseguendo lunga una linea che coniuga prudenza e innovazione. Oggi la TEAM è una società in pieno fermento e proseguiremo a lavorare per renderla sempre più efficiente.