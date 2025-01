IL COMUNE PROROGA FINO AL 17 GENNAIO L'AVVISO PER IL POSTO DA DIRIGENTE TECNICO, SARA' SVOLTA O CONTINUITA'?

E' stato prorogato di ulteriori 10 giorni e fino al 17/01/2025, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di Pubblica Selezione, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 Dirigente Tecnico al Comune di Teramo ricoperto per diversi anni da Remo Bernardi. In questo modo si vuole dare la possibilità di un'ampia partecipazione di professionisti e - si apprende - anche di tecnici già visti in politica, ad un posto che sarà determinante per i prossimi anni nella ricostruzione della città e quindi si saprà a breve a chi verrà affidato questo delicato incarico.

A quanto pare il Sindaco ha intenzione di impegnarsi e dare la sua impronta di svolta. Si saprà a scelta fatta se opterà per la continuità o per il drastico cambiamento.