IL CONSIGLIERE MICHELE RAIOLA NEL DIRETTIVO NAZIONALE DEI GIOVANI EUROPEISTI VERDI

Oltre ai co-portavoce Luca Boccoli e Gabriella Ferrara, sono stati scelti anche gli altri componenti dell’esecutivo nazionale, tra i quali Michele Raiola, 26enne abruzzese, consigliere comunale di Teramo e componente della maggioranza D’Alberto:”È motivo di grande gioia aver potuto organizzare il congresso nazionale della nostra giovanile proprio nella mia città, Teramo”- dice Raiola -“così come è un grande onore essere stato scelto per ricoprire il ruolo di membro dell’esecutivo nazionale dei GEV in un momento storico contrassegnato da grandi sfide sociali, economiche ed ambientaliste. Oggi il compito della politica è di affrontarle con coraggio, trovando soluzioni vere, soprattutto per le persone che più ne soffrono gli effetti negativi. Sono contento di poter ricoprire un ruolo che mi permetterà di dire la mia mettendoci tanta determinazione.”

A seguito del congresso nazionale dei Giovani Europeisti Verdi, giovanile del partito Europa Verde - Verdi (Alleanza Verdi-Sinistra), tenutosi a Teramo dal 10 al 12 Gennaio, è stato eletto il nuovo esecutivo nazionale.