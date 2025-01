VIDEO/ IL CENTRO PER L'IMPIEGO SI SPOSTERA' IN VIA SCARSELLI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO, OGGI IL SOPRALLUOGO REGIONE-COMUNE

Sopralluogo oggi nei locali in via Scarselli a Teramo per lo spostamento del centro per l'impiego che ora si trova in diverse stanze della Provincia. Annunciato come trasferimento per lo scorso mese di novembre sembra in dirittura di arrivo per il prossimo mese di febbraio. Due i locali che saranno adibiti in uffici. Oggi il sopralluogo sul posto con la Regione Abruzzo che ha messo a disposizione una cifra per l'allestimento dei locali con l'assessore Mimmo Sbraccia.