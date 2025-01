LA FORZA DEL TERRITORIO: "D'ANGELO FERMATI A LA CONA, IL DELFICO DEVE TORNARE IN CITTA'"

A poco più di cento giorni dal 3 Ottobre 2024, quando l’Istituto di istruzione superiore Delfico-Montauti veniva sequestrato da un provvedimento giudiziario emesso dalla Procura di Teramo, nell’ambito di un procedimento penale per “ Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”, di cui all’art. 677 commi 1 e 3 cp”, purtroppo come rappresentanti del gruppo consiliare più nutrito all’interno del Consiglio Provinciale di Teramo, seppur di Minoranza, siamo a dover esprimere, da un lato, il nostro più sentito rammarico, per la popolazione scolastica,

largamente intesa perchè rimasta praticamente inascoltata, dall’altro la più forte riprovazione ufficiale nei confronti delle politiche messe in campo dalla Provincia di Teramo.

Superata, difatti, la fase dell’emergenza, questo gruppo consiliare, scevro da intenti

meramente speculativi o di ostruzione, dopo aver mostrato e tornato a dimostrare, il

massimo dell’apertura a forme di collaborazione e contributo fattivo al Presidente

D’Angelo, partendo dalla convocazione della Commissione di Vigilanza (ove il

Presidente, seppur convocato, per impedimenti vari ha ritenuto di non partecipare)

fino ad arrivare all’approvazione in Consiglio provinciale della Consulta sul Delfico

(aperta alla rappresentanza di docenti, studenti e non solo, ma ad oggi mai

convocata), ritiene che sia arrivato il tempo in cui la politica debba riappropriarsi del

suo ruolo.

Facendo il dovuto distinguo tra chi è chiamato a decidere e porre soluzioni, rispetto

a chi è tenuto al controllo, non scevro della facoltà di avanzare le proprie visioni,

laddove questo fosse possibile ed accolto.

Ciò premesso, la Forza del Territorio ritiene di sposare, a pieno, tutte le sollecitazioni

e richieste che provengono da chi, ogni giorno, ha frequentato quelle aule ore chiuse

e che, si riassumono, in primis nella necessità di trovare, unitamente agli Enti

di competenza, un sito idoneo, urbanisticamente conforme, che resti

nella centralità della citta di Teramo.

Per tutta una serie di ragioni: dai collegamenti, al commercio, alla vita sociale, ma

soprattutto alla condizione umana che, solo in una città viva, può trovare il suo

humus fertile.

Non a caso, proprio in questi giorni assistiamo alla ferma presa di posizione di

diniego, da parte di studenti e docenti, rispetto alla scelta del Presidente D’Angelo di

trasformare il Polo tecnologico “Comi-Forti-Alessandrini-Marino” di via Cona a

prossimo campus scolastico, come risolutivo rispetto alla situazione emergenziale

che la chiusura del Delfico ha comportato.

Le note contrarietà che perplimono gli studenti ed i docenti, e non solo del Forti,

inducono, di contro, a porre immediato rimedio agli errori che, in questi cento giorni,

sono stati commessi.

Primo fra tutti quello della mancata condivisione di metodi e contenuti nell’adozione

di scelte che, invece, si rivolgono a una platea di persone molto più numerosa, di

quanto appare.

Per questo riteniamo che ogni passo vado ridiscusso e concertato, non mettendo,

come fatto fino ad oggi, i destinatari delle scelte dinanzi a fatti compiuti (ripetesi

peraltro non satisfattivi dei vari interessi in gioco), dando diverso peso alla scelta di

Via Cona, attraverso la disamina di tutte le aree che, davvero, siano urbanisticamente

praticabili, risolutive e nel centro della città di Teramo.

Perché ciò avvenga è chiaro che non sia solo il Presidente D’Angelo, come pare sia

stato fatto sin ora, a rendersi responsabile, a torto o a ragione (più a torto) delle

iniziative promosse.

E’ necessario, e non più procrastinabile, che le forze politiche della maggioranza

consiliare della Provincia di Teramo si rendano, altresì, responsabili di ciò che sta

accadendo.

In particolare della sordità che viene data, come risposta, alle istanze dei Docenti,

degli Studenti, delle famiglie.

E’ chiaro che tutto ciò che è stato posto in essere, nell’immediatezza dell’emergenza,

è altro dalla necessità di una visione di costruzione e ricostruzione della vicenda che,

ad oggi, manca a chi governa la Provincia di Teramo, con profondo distacco dal

contesto sociale nel quale si opera.

I Consiglieri de “La forza del Territorio”, pertanto, chiedono che il Presidente

D’Angelo si fermi rispetto alle decisioni che ha assunto, di fatto rivelatesi lontane da

un concreto dialogo con gli attori sociali di riferimento, e tralasci il progetto su Via

Cona, riportando, come deve essere, il cuore del problema al centro della città.

Ciò anche per restituire alla politica ed alle istituzioni rappresentate e coinvolte in

questa triste vicenda, quella credibilità che hanno urgenza di ritrovare, agli occhi

dell’intera Provincia di Teramo.

La Forza del Territorio

Lanfranco Cardinale, Capogruppo

Pietro Adriani, Maria Cristina Cianella, Luciano Giansante, Andrea Scordella