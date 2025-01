TRASFERITO IL DIPENDENTE COMUNALE INDAGATO PER AVER GONFIATO LE SUE BUSTE PAGA

E' stato trasferito il dipendente comunale indagato al Comune di Tortoreto pr essersi gonfiato le sue stesse buste paga. Al momento il dipendente comunale risulta in ferie e al suo rientro sarà trasferito in un altro ufficio presso l'ufficio tecnico. L'inchiesta aperta dalla Procura sul dipendente indagato per truffa aggravata, secondo la Procura negli ultimi anni si sarebbe gonfiato le buste paga fino ad arrivare a percepire 80mila euro in più. La notizia ha scosso il Comune che per la seconda volta e nell'ufficio economato si ritrova nella bufera. Per il dipendente del settore economato dell'ente il pm titolare del fascicolo Stefano Giovagnoni ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dall'attività lavorativa. La segnalazione sarebbe partita proprio dal Comune a seguito di alcuni accertamenti interni.