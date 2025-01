LA MINORANZA: «PARTE LA RACCOLTA DI FIRME PER IL DELFICO AL VECCHIO STADIO»

La chiusura del Delfico si configura sempre più come una vera emergenza cittadina a cui di certo non si stanno dando risposte adeguate, serie e concordate.

Sostanzialmente sarebbe stato imprescindibile che gli enti e le amministrazioni interessate avessero proceduto a fare tre cose: presentare l'istanza dissequestro, iniziare la ristrutturazione di almeno alcuni dei numerosi immobili inutilizzati di proprietà nel centro storico della città per poterli in seguito fruire per le necessità delle scuole teramane e, infine, destinare alla realizzazione dei moduli provvisori per il Delfico l'area del Vecchio Stadio Comunale che tra tutte quelle proposte appare essere l'unica in grado di soddisfare l'esigenza irrinunciabile di mantenere il Delfico in centro storico, condizione questa indispensabile alla sopravvivenza stessa del convitto.

Nessuno tra gli enti interessati ha dato finora risposta serie, concrete e condivise a queste urgenti necessità: da una parte, il Presidente della Provincia, dopo non aver ancora spiegato perché l'istanza di dissequestro, assolutamente prioritaria e necessaria, non sia stata sino a oggi presentata, ha con fare autonomo e imperativo individuato senza il consenso di alcun soggetto interessato e senza progetti approvati dagli enti competenti una soluzione fuori dal centro storico; dall'altra parte, il Sindaco di Teramo che, subendo passivamente tutta la vicenda e il grave comportamento del Presidente della Provincia, non ha messo a disposizione l'area dello stadio comunale, ipotesi questa assai gradita alla maggioranza dei cittadini teramani oltre che l'unica che presenti i requisiti giusti per capienza, collocazione, contesto, per dare soluzione temporanea all'emergenza del Delfico.

Infatti di sistemazione temporanea si tratta: quindi se anche l'amministrazione comunale avesse altri progetti per quell'area, che al momento e dopo sette anni non sono stati ancora resi noti, nulla osterebbe ad una loro futura realizzazione, quando agli studenti sara' finalmente restituito palazzo Delfico.

Per tutti questi motivi i gruppi consiliari di centro-destra hanno deciso di dar voce alla volontà dei cittadini proponendo una petizione con la quale chiedere di mettere immediatamente a disposizione l'area dell'ex stadio comunale per la realizzazione dei moduli provvisori.

I cittadini che, condividendone le ragioni, volessero firmare la petizione troveranno il modulo presso il gazebo che sabato prossimo e per i successivi sabato sarà installato in Piazza Martiri o presso vari negozi cittadini.

I gruppi consiliari comunali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Futuro In, Teramo è meglio, Teramo sul serio.