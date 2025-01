FOTO/ CIMITERI COMUNALI DI ROSETO, FDI: " DEGRADO E ABBANDONO INTOLLERABILI"

Ancora una volta siamo costretti a denunciare lo stato vergognoso in cui versano i cimiteri comunali di Roseto degli Abruzzi, in particolare quello del capoluogo. Nonostante le numerose segnalazioni fatte in consiglio comunale e attraverso la stampa, l’amministrazione comunale non ha messo in atto alcun intervento concreto, dimostrando un totale disinteresse verso luoghi sacri e di raccoglimento per i cittadini.

Umberto Valentini, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia, dichiara:

“Le condizioni dei cimiteri comunali sono ormai intollerabili. La situazione che emerge è quella di un luogo sacro trasformato in un simbolo di degrado. I cancelli d’ingresso restano aperti durante la notte, lasciando i cimiteri esposti a possibili atti vandalici.

O ancora la presenza delle reti che, anziché proteggere, delimitano e rendono completamente inaccessibili i loculi dei cari estinti che sono letteralmente sommerse di guano. È uno scenario vergognoso, un’offesa alla memoria dei nostri defunti e alla dignità dei cittadini di Roseto. L’amministrazione deve agire subito, con un intervento straordinario e definitivo.”

Francesco Di Giuseppe, Capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia, aggiunge:

“Da mesi, se non anni, continuiamo a segnalare questa ed altre situazioni, sia in consiglio comunale sia pubblicamente sulla stampa e mezzo a disposizione. Non è solo un problema di decoro, ma di rispetto per chi si reca nei cimiteri per omaggiare i propri cari. Le toilette sono ridotte in condizioni indegne, sporche, inutilizzabili, e rappresentano l’abbandono totale di un servizio pubblico essenziale. Le reti davanti ai loculi, sommersi dal guano, bloccano qualsiasi possibilità di accesso alle tombe, lasciando le famiglie in una condizione di impotenza e frustrazione. È ora che il sindaco Nugnes e la sua giunta si assumano le proprie responsabilità. C’è bisogno di un’azione urgente, non annunci, per evitare che questa vergogna si ripeta.”

Le immagini dei cimiteri parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni: questo è il risultato di anni di negligenza e di un’amministrazione incapace di prendersi cura dei luoghi sacri della comunità. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per i cittadini, affinché i cimiteri tornino a essere spazi degni di rispetto, decoro e memoria.