BALLONE NEL CDA ITA - LUFHTANSA, ETTORRE: “ORGOGLIOSI DI ANTONELLA”



Il coordinamento provinciale di Forza Italia Teramo si congratula con Antonella Ballone per la sua nomina nel CDA di ITA Lufthansa

In qualità di Segretario Provinciale di Forza Italia Teramo e in nome dell’intero coordinamento desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni ad Antonella Ballone per la prestigiosa nomina nel Consiglio di Amministrazione di ITA Lufthansa.

Questa nomina rappresenta un grande riconoscimento delle sue competenze professionali e della sua capacità di rappresentare con autorevolezza il nostro territorio in contesti di rilevanza nazionale e internazionale.

La sua presenza sicuramente rappresenterà un valore aggiunto per affrontare le sfide future di ITA Lufthansa. Come coordinamento provinciale di Forza Italia Teramo, siamo orgogliosi che una figura di tale spessore, radicata nella nostra provincia, possa contribuire a portare alto il nome di Teramo.

Rinnovando le nostre congratulazioni, auguriamo ad Antonella Ballone buon lavoro e ogni successo in questo nuovo e importante incarico.

RITA ETTORRE

Coordinamento Provinciale Forza Italia Teramo