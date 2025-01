RACCOLTA FIRME PER IL DELFICO, SCORDELLA: "IN CAMPO TUTTA LA PROVINCIA DI TERAMO"

"Condivido in toto l’iniziativa della raccolta firme per mantenere l’ubicazione del Delfico in città. Un auspicio che proviene da ben oltre le ristrette sedi dei partiti e testimonia quanto i cittadini di Teramo e delle altre località della provincia, tengano al mantenimento della importante istituzione scolastica dove si sono formate generazioni e generazioni di letterati, scienziati, medici, personalità dell’arte e della cultura. Delfico e la provincia di Teramo sono un binomio inscindibile fondato su solide basi di reciproca stima e fiducia. Questa realtà è confermata, dalla vastissima eco e dallo sconcerto manifestato da tantissimi cittadini, per le notizie di un possibile dislocamento del Delficofuori città, diffuse e amplificate dai media e sui social. In tal senso, ritengo che la mia proposta di allargare a tutte le zone della nostra provincia la raccolta firme a favore della localizzazione temporanea nel vecchio stadio comunale, nell’attesa di completare la ristrutturazione e la messa in sicurezza dello storico edificio di piazza Italia a tutte le zone della nostra provincia, sia da prendere in seria considerazione.

​​​​​​​​Andrea Scordella

​​​​​​​​Consigliere provinciale