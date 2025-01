FOTO/ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE OGGI IN VISITA ALLA PRIMO RICCITELLI E AL CONSERVATORIO BRAGA: HA ASCOLTATO I PROBLEMI DI QUESTI ENTI

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi a Teramo per l'inaugurazione dei lavori per la realizzazione della Casa della comunità in contrada Casalena, nel pomeriggio ha fatto visita alla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” e al Conservatorio di Musica Gaetano Braga. Il presidente ha sottolineato le tante difficoltà affrontate da questa prestigiosa istituzione culturale: "Non ultima quella del post-sisma che ancora la costringe in una sede provvisoria, ma superate brillantemente grazie anche al grande entusiasmo di tutto il corpo docente e di tutta la comunità artistica che compone questo Conservatorio, che è in crescita. Qualche anno fa contavamo poco più di 150 studenti - ha sottolineato Marsilio - e oggi superiamo i 400, indice anche della vitalità culturale e artistica del territorio e penso che sia stato doveroso da parte del Presidente della Regione venire a incontrare e ascoltare gli operatori e il corpo docente per capire le esigenze anche di una istituzione di questo livello".

Prima del Braga, il presidente ha incontrato il M° Nazzareno Carusi e l'intero consiglio della “Primo Riccitelli” rivolgendo l'apprezzamento della Regione Abruzzo "per una attività estremamente preziosa, portata avanti con grande passione da molti anni" esprimendo l'auspicio che la Riccitelli "possa continuare ad arricchire il patrimonio culturale del nostro territorio".