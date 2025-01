RIGENERAZIONE URBANA A SANT'ONOFRIO DI CAMPLI, AGOSTINELLI: "LA MINORANZA FILOSOFEGGIA, NOI SIAMO A LAVORO"

Ringraziamo il gruppo di minoranza “Svolta Campli” per il tentativo di opposizione costruttiva con la proposta di partecipare al bando per la “Rigenerazione urbana” dei Comuni sotto ai 30mila abitanti per il recupero dell’area dell’ex discoteca Jazzine a Sant’Onofrio, se non nascondesse purtroppo l’ennesimo tentativo di vendere aria fritta per lucrare un po’ di visibilità sulla stampa. Si tratta, come è evidente, di una proposta non percorribile e qualsiasi riunione pubblica in merito è solo un maldestro tentativo di gettare fumo negli occhi dei residenti di Sant’Onofrio.



Si fa presente, infatti, che si tratta di proprietà privata e la stretta tempistica del bando, in meno di due mesi, non consente certamente di attivare le procedure ad evidenza pubblica per le procedure espropriative e presentare una proposta progettuale ammissibile e competitiva: per ottenere il finanziamento è richiesta la piena proprietà del bene e un livello di progettazione avanzato, senza considerare che il bando premia con un plafond più alto di risorse la collaborazione tra Comuni. Tra l’altro, per l’intervento sarebbe necessario acquisire anche i pareri e le autorizzazioni di altri enti, come la Provincia, con i relativi tempi.



Su questi temi occorre parlare a ragion veduta: l’Amministrazione Agostinelli ha già verificato che l’opzione non è percorribile e per la riqualificazione del Jazzine, come per l’area dell'ex fornace di Sant’Onofrio, sta valutando altre strade a valere su piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso con un respiro più ampio, naturalmente previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri richiesti per partecipare. In ogni caso, per garantire la massima partecipazione dei cittadini, queste proposte saranno sempre condivise con i residenti di Sant’Onofrio in un’apposita assemblea pubblica, dando la priorità ai lavori da ultimare e ad interventi su spazi ed aree già di proprietà del comune.



Da ricordare, inoltre, che l’Amministrazione, che ha fatto della rigenerazione di spazi pubblici la sua priorità con fatti concreti e non a chiacchiere, come dimostra anche l’ intervento di recupero della Casa del Cittadino, si sta adoperando per ultimare con finanziamenti ottenuti - senza indebitare il Comune - la zona verde a Sant’Onofrio, per un importo complessivo di oltre 250mila euro.



Vogliamo, infine, rassicurare i consiglieri d’opposizione che l’Amministrazione comunale è costantemente al lavoro per recuperare risorse e realizzare le opere pubbliche necessarie a Campli e frazioni, mentre lo stesso non possono certo dire gli attuali consiglieri di minoranza che quando amministravano hanno portato a casa solo pochi spiccioli su bandi minori, tanto che di quel periodo si ricorda solo la realizzazione dell’area camper in aree non idonee a ricettività turistica, inaugurata per la campagna elettorale ed oggi chiusa perché mai utilizzata. E' la nota del Sindaco Federico Agostinelli.