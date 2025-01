AUTOSTRADE, SOTTANELLI: "IN A 14 SITUAZIONE INSOSTENIBILE, SALVINI INTERVENGA"

"Chi percorre l’A14 si trova ogni giorno ad affrontare cantieri interminabili, deviazioni pericolose e il rischio crescente di incidenti. Ieri tra San Benedetto e Grottammare ci sono stati due incidenti che hanno interrotto il traffico per l'intera giornata; oggi alle ore 12.00 l'ennesimo episodio che ha portato a 6km di coda tra Pineto e Pescara Nord. La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità, ma i disagi per gli automobilisti continuano ad aumentare, nonostante le rassicurazioni. Caro Matteo Salvini, è forse ora di agire per risolvere questa situazione e garantire un viaggio sicuro agli abruzzesi anziché giocare sui social?” Lo scrive sui social Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione.