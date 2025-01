LA PROVINCIA AVVERTE GLI AUTOMOBILISTI: "MULTE PESANTI, DAL PRIMO FEBBRAIO, PER CHI NON RISPETTA I LIMITI DI VELOCITA' ALLA GALLERIA DI PIANCARANI"

Dopo vent'anni la Provincia ha previsto un investimento di 743 mila euro per migliorare la sicurezza degli automobilisti sulla provinciale 3, la cosiddetta pedemontana, e nella galleria di Piancarani dove si sta compiendo un intervento per la messa a norma.



La riduzione da 90 a 70 km orari è una misura assunta per garantire la sicurezza degli stessi automobilisti dopo aver rilevato gli elevati flussi di traffico.



La necessità di aprire un cantiere sotto una galleria, il flusso di traffico e la velocità con la quale si percorre la provinciale 3, spesso superiore anche al limite dei 90 chilometri orari, hanno indotto una misura prudenziale per scongiurare incidenti.



Dal 1° febbraio, quindi, dopo un periodo di monitoraggio, torneranno a scattare le sanzioni per chi non rispetta il limite. Il limite di velocità a 70 chilometri orari inizia dalla rotatoria di Pagannoni e termina alla rotatoria di Sant’Anna.



L’intervento in galleria è molto importante sul piano della sicurezza perché verrà installata una nuova e più potente illuminazione e sarà realizzato l’impianto antincendio obbligatorio per le gallerie. Al di là dell’obbligo l’impianto antincendio è un fattore determinante in caso di incidenti per ridurre il tempo dei soccorsi e salvare vite umane e il limite dei 70 Km orari è adottato in maniera permanente in numerosi gallerie autostradali.