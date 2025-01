VIDEO-FOTO/ IL COMUNE HA RICORDATO GLI OTTO ANNI DALLA MORTE DI DAVIDE DE CAROLIS, IL PADRE: "ERA UN GIOIELLO DI FIGLIO"

Una celebrazione in ricordo di Davide De Carolis, il giovane teramano, volontario tecnico dell’elisoccorso, che perì sulle montagne di Campo Felice nel 2017, in un incidente che coinvolse l’elicottero alzatosi in volo per recuperare uno sciatore ferito.

La manifestazione si è svolta nell’area del parco fluviale intitolata allo stesso De Carolis. Hanno partecipato il Sindaco Gianguido D’Alberto, gli assessori municipali Graziella Cordone e Domenico Sbraccia, la famiglia di Davide, autorità cittadine, i rappresentanti del Soccorso Alpino e alcune scolaresche, in particolare quelle che lo stesso Davide aveva frequentato. Momenti di grande emozione da parte del padre di Davide: "era un gioiello di figlio"