ROSETO, UNA CITTA’ SENZA PARCHEGGI GRATUITI NELLA ZONA CENTRALE MA CON TANTI STALLI A PAGAMENTO CHE AUMENTANO

“Una mozione per garantire un adeguato numero di parcheggi non assoggettati a pagamento, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti“, perché aRoseto, da un paio d’anni a questa parte, il CdSè ignorato, le strisce blu continuano a lievitare, così come le tariffe, mentre i periodi di esenzione per le domeniche e i giorni festivi si riduconodi un mese e mezzo”.

Roseto, in pratica, è diventata tutta una striscia blu anche in tratti che non rispettano il CdS, come nel caso del lato ovest della Nazionale.

“Più volte in consiglio comunale sono intervenuta in proposito”, prosegue la consigliera, “invitando l’Amministrazione comunale a ripristinare la gratuità di questi stalli, atteso che nelle immediate vicinanzedei parcheggi a pagamento il Comune è tenuto ad individuare con motivata determinazione un’adeguata area destinata a parcheggi gratuiti, anche con disco orario.

Nella mozione ci soffermiamo su tutti questi aspetti al fine di riportare i 96 parcheggi sul lato ovest della Nazionalecon strisce bianche, quindi, gratuiti, vista lamancanza di questi nelle immediate vicinanze e considerando tutto ciò che, a causa di tale carenza, accade nelle vie interne centrali sempre più intasate e pericolose per auto parcheggiate in modo approssimativo.

Con la mozione, inoltre, riteniamo di dover riportare le tariffe alle misure in vigore nello scorso anno, visto che l’abbonamento mensile passa da € 15 ad € 25 o quello trimestrale che da € 30 passa ad € 60, raddoppiandosi.

Oltretutto, gli stalli a pagamento sono stati aumentati da 917 a 1067 e, quindi, su Roseto abbiamo ben 147 stalli in più con strisce blu rispetto allo scorso anno, dislocati nel lato ovest del lungomare Celommi, in Piazza Ponno e nel parcheggio di Via Palermo, che potrebbero, tra l’altro, garantire il gettito previsto in bilancio di 500 mila euro pur con il ripristino dei 96 stalli gratuiti e della cd. sosta gentile ed in considerazione che lo scorso anno sono stati incassati oltre 421 mila euro.

Mi chiedo dove il cittadino debba trovare stalli con strisce bianche che garantiscano il rispetto del Codice della Strada e, soprattutto, che non li obblighino a pagare somme non dovute, un vero e proprio balzello che pesa nel paniere dei consumi delle famiglie rosetane.

In consiglio comunale ci batteremo su questi aspetti”, conclude la consigliera, “ onde garantire piena lealtà alla nostra Comunità; siamo cittadini, con tutti i diritti che ci vengono dalla legge, dal nostro Ordinamento, basta essere considerati sudditi”.

Gruppo consiliare liberi progressisti

MoVimento 5 Stelle

Europa Verde

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa