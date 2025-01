NOTARESCO FUTURA - POTABILIZZATORE ROTTO, DI CHI LA COLPA?

Dopo giorni , giorni e poi ancora giorni di interruzione del servizio idrico in alcune località della provincia di Teramo e per quel che è di nostra competenza in talune zone del Comune di Notaresco _ Pianura di Guardia Vomano e Pianura di Notaresco .

Si evidenzia che il perdurare della mancanza di acqua potabile sta provocando non solo disagi ma vere e proprie sofferenze soprattutto nelle famiglie con bambini e la conseguente impossibilità a svolgere sia le attività della quotidianità e sia le attività lavorative.

L’enunciata rottura del potabilizzatore di Montorio al Vomano può giustificare il comportamento del Consiglio di Amministrazione e del Presidente ? possono essi sentirsi con la coscienza pulita , pur sapendo per ovvie ragioni , i disagi e le sofferenze che stanno arrecando alle persone soprattutto ai piu deboli? .

E ‘ STATO FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER PREVENIRE LA ROTTURA DEL POTABILIZZATORE ?

LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E’ STATA SEMPRE ESEGUITA ? .

L’Amministrazione comunale di Notaresco , pur sapendo della problematica e avendo omesso di allestire qualsiasi possibilità di servizio alternativo dovrebbe dimettersi ?

Allo stato riteniamo che l’incapacità nella gestione della cosa pubblica è conclamata ciascuno tragga le opportune conclusioni .

Notaresco Futura