DAL 30 GENNAIO PARTE, A ROSETO, IL VII CORSO DI SCUOLA DI POLITICA

Riprendono le lezioni di “Scuola di Politica”, giunta al quarto anno e al settimo corso. Il sottotitolo dell’iniziativa specifica: “Per una nuova evoluzione culturale, identitaria e del concetto di appartenenza”. In pratica sarà un Laboratorio delle idee, con “Percorsi e approfondimenti di Storia Contemporanea,di Storia Politica, di Storia Sociale, Geopolitica, Filosofia, Economia, Letteratura ed altro”. Le lezioni saranno tenute daWilliam Di Marco, docente di Storia Contemporanea e si svolgeranno al Palazzo del Mare, Lungomare Sud di Roseto alle ore 18:00-19:15. Di seguito il calendario con i temi. Prima lezione, giovedì 30 gennaio 2025 “Il Congresso di Vienna:all’origine dell’età contemporanea”. Seconda lezione, giovedì 6 febbraio 2025 “Il movimento cattoliconel periodo post-unitario”. Terza lezione, giovedì 13 febbraio 2025 “Istituzioni italiane e partecipazione democratica(I parte)”. Quarta lezione, giovedì 20 febbraio 2025 “Istituzioni italiane e partecipazione democratica(II parte). Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..