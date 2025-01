VIDEO/ IL MONDO PREMIA UMBERTO ADAMOLI MA LA MINORANZA NON VIENE INVITATA

Tuona pesantemente contro la Prefettura che non ha invitato all'evento di domani, al Parco della Scienza, la minoranza che siede in consiglio comunale. An che le scuole sono poco rapresentate. Ad un evento di questa portata, dicono i consiglieri Marroni e Fracassa, dovevano esserci tutti ed invece...

Abbiamo appreso, inoltre, che anche i consiglieri di maggioranza sono rimasti fuori, in questo caso, però, ci sarà il Sindaco a rappresentarli tutti.