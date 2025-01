VIDEO/ RIPRESI A RITMO SPEDITO I LAVORI ALL'EX MERCATO COPERTO DI PIAZZA VERDI

Ripresi i lavori all'ex mercato coperto di piazza Verdi, da ieri mattina. Oggi c'era un via vai di betoniere da via Savini verso il cantiere per ricreare la stabilità alla struttura svuotata. C'è la speraza tra i commercianti della zona che dopo questi giorni, il cantiere non subisca altri stop o rallentamenti dei lavori con la presenza di poche maestranze come è accaduto fino ad ora. Abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio.