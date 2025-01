VIDEO-FOTO/ TERAMO NOSTRA ATTACCA LA SOPRINTENDENZA: "A PORTA MADONNA I LAVORI STANNO ALL'ALBA DELLE MOSCHE"

Duro attacco oggi, nel corso di una conferenza stampa, arriva da Teramo Nostra all'indirizzo della Soprintendenza che doveva riconsegnare i lavori a Porta Madonna due anni fa ed invece "si è ancora all'alba delle mosche" ha detto Piero Chiarini. Ma l'attacco dell'associazione ha riguardato anche l'ingegner Giampiero Castellucci e la ex responsabile del museo del Comune Paola Di Felice rei, a dire dell'associazione, di figurare ancora in una vecchia cartellonistica a ridosso del teatro romano mai tolta se non qualche ora prima la conferenza stampa