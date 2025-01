AZIONE, ARRIVA LA COMMISSARIA SIMONA MAZZILLI, D'EGIDIO SI DIMETTE PER DEDICARSI AL PROVINCIALE DEL PARTITO

Il partito Azione Teramo annuncia la nomina dell'Avv. Simona Mazzilli quale nuovo Commissario Comunale. Mazzilli subentra ad Alessio D’Egidio, dimessosidall’incarico per dedicarsi pienamente ai suoi impegni di Segretario Provinciale del partito e Consigliere Comunale.

L’Avv. Mazzilli opera principalmente nel settore del diritto civile, in particolare del lavoro, con una significativa esperienza nell'associazionismo e nel volontariato. Nel corso della sua carriera, ha contribuito concretamente a numerosi progetti, partecipando attivamente a numerose iniziative di solidarietà. È stata presidente dell’associazione "I Cento Passi", ispirata alla figura di Peppino Impastato, con l'obiettivo di contrastare l’indifferenza sociale e migliorare la vita delle persone in condizioni di svantaggio attraverso attività di informazione e consulenza. Dal 2018 al 2024 è stata presidente delle ACLI, sede provinciale di Teramo.

Il suo impegno professionale e sociale si riflette nella scelta di aderire ad Azione, partito in cui riconosce valori e metodi di lavoro affini alla sua visione. “Ritengo che la politica sia uno strumento fondamentale per migliorare la comunità in cui viviamo e renderla più inclusiva” – ha dichiarato Simona Mazzilli – “Ho scelto Azione perché ne condivido i principi e l’approccio basato su un’opposizione costruttiva, fondata sullo studio e sull'analisi approfondita delle questioni. Non bisogna limitarsi a contestare un progetto, ma esporre le ragioni del dissenso e proporre alternative valide e percorribili. Offrire il mio contributo in questo contesto mi entusiasma profondamente, e riconosco la presenza di un terreno fertile per promuovere un’amministrazione efficace,guidatadalla priorità di garantire il benessere dei cittadini”.

Il partito diAzione Teramo esprime grande fiducia nella nuova Commissaria Comunale, certi che la sua esperienza e il suo impegno rappresenteranno un valore aggiunto per il partito e per l'intera comunità.