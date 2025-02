MARIANI / “LEGA E FDI … NON VOGLIONO SICUREZZA E CHIEDONO SICUREZZA”

Mariani: “Lega e Fratelli d’Italia prima bocciano il mio emendamento per implementare la sicurezza nelle città abruzzesi e poi scendono in piazza per chiedere maggiore sicurezza!!”

“Prima bocciano il mio emendamento sulla sicurezza urbana e poi Lega e Fratelli d’Italia scendono in piazza per raccogliere firme per chiedere maggiore sicurezza nelle nostre città! Un atteggiamento ipocrita e ridicolo che ben testimonia lo stato di confusione che regna sovrano nel centrodestra abruzzese!!”. È quanto dichiara il Consigliere Regionale Sandro Marianiin merito all’ennesima iniziativa “populista” messa in campo dalla maggioranza a guidaMarsilio che si dimostra, ancora una volta, in evidente contraddizione interna su di un tema identitario per il centrodestra come quello legato alla sicurezza e al controllo delle città.

“Il 30 dicembre scorso hanno bocciato in Consiglio, senza nemmeno un minimo di discussione, un mio emendamento, proposto sulla scorta di quanto fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia a guida centrodestra, che prevedeva l’istituzione di un contributo straordinario di 300 mila euro per l’anno 2025 a favore dei quattro comuni capoluogo con l’obiettivo di promuovere progetti volti al potenziamento dell’organico della Polizia Locale e allo sviluppo di progetti sperimentali di sicurezza urbana integrata, oggi invece a un mese distanza scendono in piazza nelle città abruzzesi agitando lo spettro della mancata sicurezza, loro che governano Roma come l’Abruzzo, chiedendo sostegno a quelle Forze dell’Ordine a cui hanno negato un importante contributo bocciando il mio emendamento, battendosi il petto e gridando “al lupo al lupo” quando nemmeno un mese fa hanno voltato le spalle ai loro ideali liquidando la mia proposta tra spallucce e risatine!” aggiunge Sandro Mariani.

“Invito i vertici di Lega e Fratelli d’Italia a farsi un serio esame di coscienza perché gli abruzzesi non hanno “l’anello al naso” come forse pensa qualcuno di loro e non si può essere a favore della sicurezza urbana solo quando fa comodo” conclude Sandro Mariani.“Consiglio lorodi fare meno banchetti e maggiore confronto nelle aule del Consiglio Regionale d’Abruzzo, luogo deputato alla discussione delle problematiche degli abruzzesi, perché mentre pensano solo ed esclusivamente a iniziative populiste e propagandiste in Abruzzo il tema della sicurezza è sempre al centro del dibattito e non si risolve con qualche banchetto e due strette di mano ad amici e sodali!”: