VIDEO / TIFOSI CONTESTANO LA RACCOLTA FIRME PER IL DELFICO AL VECCHIO STADIO, VOLANO SPUTI, TAVOLINO ROVESCIATO. LA CONSIGLIERA ANGELONI CHIEDE L'INTERVENTO DEL PREFETTO



Momenti di tensione, in Corso San Giorgio, al banchetto della raccolta di firme del Centrodestra, per il Delfico in Centro Storico, nell’area del vecchio Stadio Comunale, quando di sono presentati alcuni esponenti del mondo della tifoseria, che hanno contestato l’inziativa. Secondo alcuni testimoni, ma la cosa è al vaglio dei Carabinieri e dalla Digos, sarebbero volati anche sputi e un volantino è stato affisso su quello dei partiti politici che hanno organizzato la raccolta di firme. Ad un certo punto, in un momento di confronto più acceso, il tavolino, intorno al quale c’erano i consiglieri del centrodestra è anche stato rovesciato. La cosa si è risolta con l’intervento dei Carabinieri, che hanno identificato i presenti. I consiglieri di centrodestra non hanno presentato denuncia. La consigliera Laura Angeloni chiede l'intervento del Prefetto: "a Teramo manca la sicurezza"