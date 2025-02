D'ALBERTO APRE A SAN NICOLO' UN NUOVO UFFICIO COMUNALE

Tra qualche settimana aprirà, a San Nicolò, la seconda sede del Comune. E' stata la giunta ad aver dato il via libera all'apertura nella frazione di una delegazione dell'ente comunale, che esisteva tanti anni fa e che poi fu chiusa perchè ritenuta una spesa inutile. Lo scopo dell'iniziativa, si legge nel provvedimento di Giunta, è quello di «promuovere il più ampio accesso della cittadinanza ai servizi comunali». Nella delibera si richiamano, in particolare, alcune attività da privilegiare nell'avvio del progetto. Queste sono l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), la polizia municipale e i servizi sociali. Gli spazi saranno anche dotati della connettività di rete per il personale, nei limiti delle capacità del sistema a disposizione dell'ente. A dare forza a questa operazione sono gli oltre ottomila residenti stimati che renderebbero San Nicolò paragonabile ad un piccolo comune. L'intervento è seguoto dal neo dirigente comunale Andrea Bufarale, responsabile del Centro di elaborazione dati (Ced).