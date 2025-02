MARIANI “FORZA ITALIA CERTIFICA LE PROPRIE SPACCATURE…ASPETTO DI PARLARE COL CAPO DEL GOVERNO OMBRA DELLA REGIONE”

"Ringrazio Forza Italia L’Aquila per il suo comunicato che, prima ancora di ribattere alle mie dichiarazioni in merito all’annullamento per incompatibilità dell’assunzione a Dirigente dell’Assessore Manuela Tursini alla Asl 01, ha di fatto cristallizzato la situazione di profonda spaccatura che regna nel centrodestra che guida da quasi otto anni il capoluogo regionale e che, ovviamente, si riverbera anche su tutto il governo della Regione Abruzzo” dichiara il Presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani in merito alla nota inviata stamane dai vertici aquilani di FI.

“In un passaggio della loro nota mi esortano ad applicare lo stesso “metro di giudizio” anche su altri casi analoghi – aggiunge Mariani – mi corre quindi l’obbligo di ricordare loro che quello della Tursininon è il primo caso di incompatibilità di ruolo che viene portato in Vigilanza: ci sono state infatti altre situazioni di soggetti che ricoprono più cariche all’interno di enti e società legate alla Regione Abruzzo e ve ne saranno certamente altri visto che ci sono numerosi casi già oggetto di approfondimento istruttorio e che riguardano, senza distinzione alcuna, tutte le compagini politiche”.

“A questo punto però una domanda mi sorge spontanea: se tutto questo bailamme è stato causato da un semplice accesso agli atti, perché ad oggi solo questo ho fatto nei confronti della Asl 01, significa che sulla querelle Tursini c’è ancora molto da sviscerare, pertanto la vicenda sarà quindi oggetto di approfondimento da parte della Vigilanza nelle prossime settimane” sottolinea il Presidente Mariani.

Mariani inoltre sottolinea la posizione di Gabriele De Angelis, tra i firmatari del comunicato di Forza Italia, invitandolo a maggiore prudenza d’azione ricordandogli che ricopre anche il ruolo di Presidenza della Società Regionale TUA e, in quanto tale, chiamato ad avere un atteggiamento leale e di rispetto istituzionale nei confronti di tutti i Consiglieri Regionali, di maggioranza e opposizione, e ovviamente anche verso la Commissione Vigilanza che svolge un ruolo di garanzia.

“Infine in merito alla richiesta di rendere noti i “mandanti” di questo approfondimento che ho posto in essere si tratta di informazioni che sono intenzionato a dare esclusivamente al Sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi, qualora si degnerà di rivolgersi al Presidente della Vigilanza, poiché gli riconosco il ruolo di capo del governo ombra della regione che ha sede nel capoluogo” conclude Sandro Mariani.