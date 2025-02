CONSIGLIO / SI DIMETTE MARTINA MARANELLA, IN CONSIGLIO ENTRA PAOLO RAPAGNANI

Si è dimessa Martina Maranella. La consigliera comunale del PD, ed ex assessora del Gianguido I, lascia il Consiglio per motivi di lavoro, «Non in polemia con qualcuno» ci tiene a precisare. Essendo impegnata fuori Teramo, non avrebbe la possibilità di seguire l'attività consiliare come avrebbe voluto.. Al suo posto, dal prossimo consiglio comunale, entra Paolo Rapagnani, un tempo considerato vicino al consigliere regionale Pepe, oggi pare in quota del presidente della provincia Camillo D'Angelo il quale, se così fosse, rafforzerebbe la sua presenza consiliare, già forte di due assessori e tre consiglieri. Forse quattro.