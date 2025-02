TORTORETO "MACINA" PROGETTI E MANUTENZIONE AL LIDO E AL PAESE, SARA' RISTRUTTURATA LA TORRE DELL'OROLOGIO

Con l’approvazione del bilancio triennale 2025-2027 , l’Amministrazione Comunale Piccioni ha pianificato anche gli interventi relativi alle Opere Pubbliche e alla manutenzione straordinaria del territorio comunale.

Già nel primo mese del 2025 infatti è stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della case destinate all’emergenza abitativa di proprietà comunale, presenti sulla statale 16.

I lavori andranno in affidamento nelle prossime settimane e riguarderanno principalmente la sostituzione delle caldaie ormai vetuste, il posizionamento di una guaina tra il solaio e le tegole del tetto , il rifacimento della pavimentazione dei balconi e dei frontalini. Nello stesso mese è stata approvata dalla giunta la proposta relativa alle opere di urbanizzazione sul primo tratto di Via Vecellio sud, dove l’ente , si è dovuto sostituire alla ditta costruttrice del complesso adiacente, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione marciapiede, una volta incassata la polizza fideiussoria. Pronto anche lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di più di 400 loculi, inviato alla Soprintendenza per i pareri di competenza al fine di avere in tempi brevi un progetto cantierabile per lotti, per la realizzazione dei necessari loculi.

Mentre sono in itinere il project financing legato alla realizzazione della Piazza antistante la Chiesa Santa Maria in via Papa Giovanni XXIII e le verifiche del progetto esecutivo di riqualificazione del Lungomare, il settore comunale competente sta procedendo all’affidamento del rifacimento del manto di alcuni tratti stradali comunali , come Via Aldo Moro lato ovest per l’importo di euro 300.000, e si programmano più di un milione di euro negli anni successivi.

Al centro storico, previsti nel 2025 il restauro della Torre dell’Orologio di cui si attende il parere della Soprintendenza, l’avvio del procedimento per il miglioramento sismico del Palazzo Comunalee per l’intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico del versante collinare delle mura di cinta, lo studio di fattibilità tecnico economica del Palazzo EX-ECA.

Nel piano triennale per l’anno 2025 vengono programmati anche interventi importanti per la messa in sicurezza della discarica comunale al fine del completamento di alcuni interventi e della impermeabilizzazione dell’impianto stesso.

Sulla base del percorso intrapreso per l’eliminazione della barriere architettoniche, in parallelo con l’iter di adozione di uno strumento territoriale programmatorio, quale il P.E.B.A. si avvieranno le progettazioni prioritarie per un territorio più accessibile.

Nei due anni successivi sono stati stanziati più di un milione di euro, prevedendo anche la possibilità di reperire finanziamenti per il riassetto idraulico seguendo la mappatura dello studio Galli relativamente ai fossi e ai canali di raccolta delle acque piovane. presenti sul territorio.

Non manca la previsione di riqualificare degli spazi urbani all’interno della cittadina, come nelle frazioni per più di 600.000 euro, nonché la manutenzione degli edifici comunali per garantirne la sicurezza.

L’impegno è di procedere anche con maggiore intensità al fine di rispettare gli impegni presi con la cittadinanza e di dare risposte alle necessità del territorio, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Del Sordo.

Gli uffici competenti continuano in maniera costante il proprio lavoro, condividendo con l’amministrazione anche le opportunità di finanziamento in corso tra fondi di progettazione, fondi FSC e FESR 2021-2027 per reperire ulteriori risorse per la rigenerazione urbana e gli impianti sportivi.