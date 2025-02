FDI: «NO ALL'AUMENTO DEI BUONI PASTO AI BAMBINI DELLA PRIMARIA»

Ancora una volta l’Amministrazione Nugnes si dimostra incoerente e distante dalle reali necessità delle famiglie rosetane. Da un lato, l’Assessore Francesco Luciani e il Sindaco cercano di dipingere questa amministrazione come attenta alle fasce più deboli, alle famiglie e alle periferie. Dall’altro, però, nei fatti, adottano provvedimenti che vanno nella direzione opposta, penalizzando proprio quei cittadini che dicono di voler tutelare.

L’introduzione della tariffa unica di €4,91 per pasto per i bambini della scuola primaria a tempo pieno rappresenta un aumento ingiustificato e inaccettabile, che in alcuni casi arriva fino al 63% in più rispetto alle tariffe precedenti. Si tratta di un colpo durissimo per molte famiglie, in particolare per quelle con redditi più bassi, che fino ad oggi potevano contare su una modulazione delle tariffe basata sul reddito ISEE.

Eliminare le fasce di contribuzione differenziate significa ignorare completamente le difficoltà economiche di molte famiglie rosetane e trasformare il servizio mensa da diritto a lusso. È un provvedimento miope e discriminatorio, che colpisce proprio quelle famiglie che già affrontano sacrifici per garantire ai propri figli un’istruzione dignitosa.

È assurdo e pretestuoso giustificare questo aumento con un presunto principio di equità nei confronti di chi non usufruisce del tempo pieno. Si vuole forse far passare il tempo pieno come un privilegio? Non è così. Le famiglie non scelgono arbitrariamente se usufruire o meno del tempo pieno: è la scuola a stabilire l’organizzazione didattica, e i genitori si adeguano alle necessità educative dei propri figli.

Per questo motivo, chiediamo con fermezza che l’Amministrazione torni sui propri passi e ripristini le vecchie tariffe, già di per sé elevate, ma almeno più eque. Non si può continuare con questa politica di figli e figliastri, dove da una parte si promette attenzione alle famiglie e dall’altra si adottano provvedimenti che ne peggiorano la qualità della vita.

Assessore Luciani, Sindaco Nugnes, per una volta fate la scelta giusta e dimostrate davvero di essere vicini ai cittadini. Il vero privilegio non è usufruire del tempo pieno per i propri figli, ma sono ben altri, e voi li conoscete bene.

Fratelli d’Italia Roseto si opporrà con ogni mezzo a questa decisione e invita tutte le famiglie colpite da questo aumento a far sentire la propria voce. Questa non è equità, questa è una stangata ingiustificata su chi già affronta sacrifici quotidiani.



Fratelli d'Italia Roseto