M5S/ IL COORDINATORE COMUNALE E' IL DOTTOR GIOVANNI CIANCI

Il gruppo territoriale della città di Teramo del M5S viene confermato e si rinnova. “Come da regolamento, abbiamo un nuovo referente eletto all’unanimità dal Gruppo di Teramo che riparte con slancio per seguire temi e iniziative sul territorio. Sarà il Dott. Giovanni Cianci a ricoprire questo importante ruolo, una persona dal grande spessore umano, un professionista conosciuto e un attivista instancabile” commenta la coordinatrice provinciale Simona Astolfi.

“Con rinnovato entusiasmo programmeremo nuove attività per raccogliere le istanze dei cittadini. Ringrazio per la fiducia accordata dal gruppo, lavoreremo per allargare la base e per mostrare una presenza costante sui territori” dichiara il Dott. Cianci.

Il gruppo territoriale lavorerà accanto all’assessore Ciammariconi, al Consigliere Calandrini e con il supporto dei nostri consiglieri regionali a garanzia di una tutela dei cittadini a tutti i livelli istituzionali.