VIDEO-FOTO/ TUTTA FDI PLAUDE ALL'INGRESSO DI FEDERICO AGOSTINELLI NEL PARTITO

“Dopo una importante esperienza civica, sempre vicino al centrodestra provinciale e regionale, scelgo oggi, dopo tante sollecitazioni ricevute, di entrare in Fratelli d’Italia per dare il mio contributo alla crescita del partito, con una attenzione particolare sempre rivolta alle esigenze e alle prospettive dei nostri territori e dei cittadini che tanta fiducia ci hanno espresso negli anni. La priorità resta e continuerà ad essere quella di continuare a bene amministrare il Comune di Campli, insieme alla mia squadra, e sono certo lo faremo con un supporto ancora maggiore da parte del Governo regionale e nazionale. Voglio ringraziare il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio Marsilio, i Consiglieri regionali Marilena Rossi, Paolo Gatti, l’Assessore Umberto D’Annuntiis, l’Onorevole Guido Liris, il Senatore Etel Sigismondi, il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Presidente del Circolo FDI di Campli, Roberto Di Pietro, e tutti i dirigenti e gli iscritti camplesi per la fiducia e il sostegno che mi hanno sempre dimostrato”.

E’ quanto dichiara Federico Agostinelli, Sindaco di Campli, in occasione del suo ingresso ufficiale in Fratelli d’Italia, ufficializzato oggi a Campli, presso il Parco dei Piceni.