L'INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO AL COMUNE DI TERAMO: LUNEDI SI RIUNIRA' LA COMMISSIONE, L'ASSESSORE DI MARCANTONIO HA MINACCIATO LE DIMISSIONI SE...

Un'altra settimana è trascorsa ma il Sindaco di Teramo non ha ancora sciolto la "prognosi" sul nome del dirigente di fiducia che sarà messo a capo dell'ufficio tecnico. Si fanno sempre i nomi di: Pierluigi Manetta e dello storico Remo Bernardi. Si pensava che in questa settimana uscisse fuori l'ufficialità ed invece ancora nulla anche perchè, non si è ancora riunita la commissione, e lo farà solo lunedi prossimo. La commissione è composta da funzionari e dirigenti interni ll'Ente dei vari settori comunali che, su indicazione del Sindaco, sapranno chi scegliere. In pratica, lunedi, verrà fuori la cinquina del nomi sugli otlre 10 partecipanti che, dopo aver esaminato i curricula dovranno decidere a chi affidare l'ufficio tecnico per i prossimi tre anni. Si è appreso inoltre che l'assessore Marco Di Marcantonio, in quota Mariani è sceso in religioso silenzio fino a decisione conclusiva e che se non sarà l'ingegner Manetta a dirigere i lavori pubblici si dimetterà dall'incarico di assessore, lasciando ad altri il compito di seguire cantieri e progetti. La situazione è molto delicata per il Sindaco e da questa decisione si capirà molto sull'andamento del Comune nei prossimi tre anni.

Questa situazione di stallo non giova per niente bene al Comune di Teramo. Anche i commercianti in una nota recente hanno chiesto al sindaco di accelerare i tempi.