VOLTARROSTO, E’ CAOS SULLA NUOVA VIABILITA’, RACCOLTE N. 339 FIRME UNA MOZIONE PER DISCUTERE SULLE PROPOSTE DEI CITTADINI

“Una mozione per garantire ai cittadini di Voltarrosto una maggiore e più sicura percorribilità delle strade, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti“, perché nella frazione, in cui c’è anche la scuola, dal mese di dicembre scorso la viabilità è stata stravolta con una delibera di indirizzo della Giunta del17.10.2024riguardante anche la viabilità di Campo a mare”.

“Con la mozione”, prosegue la consigliera, “si aprirà il dibattito in consiglio affinchè si possa discutere in modo aperto sulla possibilità che Via Spagna torni tutta a doppio senso di circolazione, che su via Svizzera si possa accedereanche da Via Francia e, soprattutto, che si impedisca l’accesso su via Spagna e sulla via della scuola ai veicoli che provengono da ovest della SS.150 o che si impedisca a questidi tagliare pericolosamente in diagonale collocando uno spartitraffico all’ingresso di Via Spagna.

Negli ultimi due consigli di dicembre 24 avevo già sollevato la questione e la risposta della maggioranza era stata che sulla nuova viabilità si era espresso a dicembre il Consiglio di quartiere come da verbaledi cui, però, alla data odierna, non c’è ancora alcuna traccia in Comune, fermo restando che il problema della sicurezza della scuolaera stato sollevato asettembre 23 e a febbraio 24.

In pratica,senza che vi fosse l’ordinanza prevista dal Codice della Strada, qualche giorno prima di Natale erano stati istituiti i sensi unicisu via Spagna e su via Svizzera, oltre al divieto di transito, tranne residenti e scuolabus, sulla via della scuola, in cui ci sono anche delle attività commerciali.

Successivamente, con la segnaletica orizzontale, lo stallo giallo di fermata dello scuolabus è stato spostato dall’altra parte della strada con i bambini che attraversano per entrare a scuola, mentre dell’implementazione dei parcheggi e della pulizia non vi è ancora traccia.

Una viabilità stravolta senza che, tuttora, vi sia l’Ordinanza prevista dal CdS, che ha creato tante difficoltà agli abitanti della frazione i quali hanno raccolto in pochi giorni n. 339 firme, depositandole in comune il 10.1.25, con una riunione organizzata daGabriele Di Domenico, residente nella frazione, cui ho partecipato, unitamente ad oltre 50 residenti, al fine di fare una proposta condivisasulla viabilità che, all’indomani, è stata inviata a mia cura al Sindaco e agli altri amministratori di maggioranza e minoranza.

Purtroppo, a distanza quasi di un meseil Sindaco non si è preoccupato di dare un riscontro chiaro, creando un caos indescrivibile, con una segnaletica ondivaga che i cittadini ormai confusi rispettano e none con un rischio elevato di causare incidenti anche nella strada della scuola.

Una vicenda che ha dell’inverosimile e che abbiamo il dovere di riportare alla normalità”, conclude la consigliera, “nel rispetto dei cittadini che vivono la frazione, del personale docente e ausiliario della scuola, delle famiglie che giornalmente accompagnano i bambini a scuola, cui deve essere garantita la necessaria sicurezza”.

Gruppo consiliare liberi progressisti

MoVimento 5 Stelle

Europa Verde

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa