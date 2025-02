PRESENTATA ALLA BIT, LA RIVIERA DEL GIGANTE

La “Riviera del Gigante” ieri mattina è stata la protagonista nel padiglione istituzionale della Regione Abruzzo Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2025, la più importante manifestazione nazionale di settore. I sette rappresentanti delle città della Riviera Teramana, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale delegato al turismo Daniele D’Amario, hanno esposto alla stampa le caratteristiche del neonato brand e della destinazione turistica che unisce i comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi. La “Riviera del Gigante” si presenta come una riviera unica con 50 km di spiagge e 7 Comuni, tutti Bandiera Blu. Un invito a esplorare un'area ricca di natura, cultura e tradizione, attraverso una brand image forte e riconoscibile. Una visione condivisa che permette di superare i confini locali creando una narrativa coerente che esalti i punti di forza dei 7 Comuni teramani: la qualità del mare e la bellezza naturalistica della costa e delle vicine montagne. Sono stati esaltati tutti i plus del brand “Rivera del Gigante”: una vacanza sostenibile, rilassante e al contempo dinamica, fatta di mille itinerari immersi nella natura e di suggestive pedalate sulle ciclabili litoranee, di sapori autentici, di un ricco patrimonio artistico e culturale. La “Riviera del Gigante” è circondata da verdeggianti colline, puntellate di antichi borghi e dalla magnificenza del Gran Sasso, la vetta più alta degli Appennini, che troneggia sul territorio proprio come un Gigante che guarda il mare. Sulla sua nascita si narrano leggende evocative, che riposano nella memoria popolare e alle quali si ispira il brand. La “Riviera del Gigante” non solo valorizza la particolare geomorfologia che rende unico il paesaggio teramano ma integra l'intero sistema territoriale, includendo la costa, le colline circostanti, i borghi storici, il Parco Nazionale e il Gran Sasso d’Italia. Seguono dichiarazioni dei Comuni dell’ATS "Città della Costa". Vincenzo Caruso, Consigliere con delega di Silvi, capofila ATS "Città della Costa" ha dichiarato: “La creazione del nuovo intrigante brand “Riviera del Gigante” ha tutte le carte in regola per migliorare in maniera eccellente il buon percorso intrapreso tra le 7 località balneari della costa teramana unite nell'ATS “Città della Costa”, della quale il nostro Comune è capofila. Si tratta di un percorso che ha dimostrato quanto sia importante la sinergia nel settore del marketing turistico se si vuole essere competitivi in una società globalizzata come quella in cui viviamo. Ciò ha dato alcuni buoni frutti che possono essere considerati una solida garanzia di serietà e di volontà nel portare avanti progetti di promozione turistica a medio/lungo termine. Lo dimostrano ampiamente l’esperienza e le riconosciute professionalità di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno fatto della costa teramana la più qualificata, la meglio attrezzata e, soprattutto, quella che vanta il maggior numero di arrivi e di presenze d’Abruzzo”. Antonietta Casciotti, Sindaco di Alba Adriatica: “Il nuovo brand ha l'ambizione di identificare al meglio un territorio ricco di risorse ambientali, paesaggistiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche. Un percorso condiviso che intende rafforzare la presenza più incisiva sullo scenario nazionale e internazionale della nostra destinazione turistica e delle sue peculiarità. Alba Adriatica ha da sempre partecipato attivamente e convintamente a questo percorso unitamente alle altre Municipalità che ringraziamo per la collaborazione proficua e sinergica. Auguriamo alla “Riviera del Gigante” di essere sempre più meta ambita per i viaggiatori e destinazione turistica d'eccellenza dell'intera Regione Abruzzo”. Marco Di Carlo, Assessore al Turismo di Giulianova: “Nessuna offerta turistica, per quanto di valore, può oggi essere messa in campo senza che venga inserita in un piano di promozione efficace, rappresentativo di un intero territorio. Partendo da questo presupposto, salutiamo con favore la nascita della “Riviera del Gigante”, una formula che consente di identificare i sette Comuni del litorale teramano con un unico e originale marchio turistico, perfetta sintesi dei tesori, delle bellezze, delle opportunità di un’intera linea di costa. Giulianova è orgogliosa di essere attrice di questo passaggio storico che segna l’inizio di un promettente percorso di valorizzazione, nell’ottica di una presenza efficace sullo scenario nazionale e internazionale delle più ambite destinazioni turistiche”. Massimo Vagnoni, Sindaco di Martinsicuro: “Promuovere il nostro territorio attraverso un brand unico ci consentirà di portare avanti politiche sinergiche di promozione turistica con conseguenti benefici per tutti i 7 Comuni della costa teramana che lavoreranno non più come competitor ma come alleati, uniti dal medesimo obiettivo di valorizzare tutti insieme le rispettive peculiarità”. Alberto Dell’Orletta, Sindaco di Pineto: “Un risultato importante e non scontato, che ha richiesto un cambio di visione da parte di tutti. È stato necessario uscire dalla logica individualistica che sottintendeva il vedere i Comuni limitrofi come competitor, per abbracciare un altro punto di vista: più lungimirante, più efficace e anche più logico. Sentirci tutti alleati e iniziare a lavorare insieme per obiettivi comuni. Con un logo condiviso, uno slogan unico, sarà possibile lavorare per destagionalizzare il turismo, diversificare il target e aumentare gli arrivi dall’estero, a tutto vantaggio degli operatori del territorio e dell’economia locale, valorizzandoci a vicenda”. Mario Nugnes, Sindaco di Roseto degli Abruzzi: “Un passo innovativo che mira a consolidare l'identità della nostra Provincia e della nostra Regione, enfatizzando le peculiarità e le bellezze di ciascun Comune, pur operando sotto un’unica insegna distintiva. Questo approccio sinergico non solo potenzia il marketing territoriale ma crea anche una piattaforma condivisa per affrontare le sfide del settore turistico in maniera unita e coesa. In un'epoca in cui il turismo è sempre più competitivo e globalizzato, iniziative come questa possono fare la differenza, trasformando la cooperazione in un vero e proprio motore di crescita e sviluppo per l'intera area costiera teramana. La collaborazione tra gli enti è essenziale per creare un'offerta turistica integrata e attraente, capace di attirare visitatori da tutto il mondo e di rispondere efficacemente alle loro esigenze”. Giorgio Ripani, Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio di Tortoreto: Grazie all’impegno di tutte le amministrazioni delle “sette sorelle”, la destinazione turistica della Riviera del Gigante diventa realtà. Come si evince dalla scelta del naming e del marchio, però, non vogliamo limitarci alla costa, bensì includere in questa strategia tutti i Comuni della Provincia di Teramo. Siamo certi che, il prossimo anno, torneremo alla BIT ancora a più numerosi con una offerta ancor più integrata ed accattivante”.