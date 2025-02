CASTROGNO/ IL SENATORE FINA INTERROGA IL MINISTRO NORDIO: “UNA DELLE PEGGIORI SITUAZIONI ITALIANE”

“È una delle situazioni più critiche in Italia”. Il senatore del PD Michele Fina, oggi a Teramo, ha annunciato di aver presentato un atto di sindacato ispettivo indirizzato al Ministro della Giustizia Nordio, perché intervenga sul carcere di Teramo. A partire dal sovraffollamento con un tasso di occupazione che supera il 170%, visto che a Castrogno ci sono 440 persone (399 uomini e 41 donne), mentre la possibilità massima è di 255 detenuti. Fina chiede a Nordio interventi veti ed urgenti, che non possono essere considerati quelli dell’invio di qualche agente in più.