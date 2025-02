DELFICO/ ANTONETTI REPLICA A COMUNE E PROVINCIA: «LA TOPPA E' PEGGIO DEL BUCO»

«Come nelle migliori tradizioni di Provincia e Comune “la toppa è peggio del buco!” In effetti, volendo fare un estremo sforzo per l’interpretazione e la comprensione del comunicato congiunto dei due enti, peraltro non firmato da nessuno..!, viene confermato e ribadito tra l’altro:

•⁠ ⁠che al momento dell’annuncio del 3 gennaio 2025 la Provincia non aveva presentato niente al Comune e non aveva alcuna autorizzazione o concessione;

•⁠ ⁠che la competenza a rilasciare il permesso è del Consiglio Comunale di Teramo;

•⁠ ⁠che non esiste alcun permesso a costruire in deroga per i richiamati Musp, che la fase istruttoria degli uffici tecnici del Comune è ancora in corso e che la Commissione urbanistica ancora ne è all’oscuro;

•⁠ ⁠che nonostante ciò la Provincia ha già acquistato i Musp;

•⁠ ⁠che il Comune è d’accordo per la realizzazione dei Musp alla Cona e non nel Centro storico senza aver mai portato la questione in Consiglio Comunale e in Commissione;

•⁠ ⁠che il Presidente della Provincia su un argomento così delicato e importante per la città e in cittadini assume decisioni proprie del Consiglio Comunale;

•⁠ ⁠che ormai il Presidente della Provincia ha di fatto commissariato il Comune di Teramo;

•⁠ ⁠che effettivamente come da me ipotizzato il Sindaco di Teramo vive ormai fuori sede oppure è in ferie!

Sono molto più preoccupato adesso di stamattina e penso che lo siano anche i cittadini, gli studenti e gli operatori scolastici.

La situazione è veramente grave, grottesca e sempre più nebulosa!

E' la replica del consigliere Carlo Antonetti alla nota congiunta di comune e provincia.