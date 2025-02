VIDEO-FOTO/ ARRIVA LA MUNICIPAL APP, IL CITTADINO POTRA' ENTRARE IN CONTATTO CON IL COMUNE DI TERAMO TRAMITE IL SITO ISTITUZIONALE

Va avanti il processo di digitalizzazione del Comune di Teramo intensificando il rapporto diretto cittadino ed ente. Collegandosi al nuovo sito internet si potranno segnalare anche i problemi della città come ad esempio le manutenzioni. Durante la conferenza stampa di oggi del sindaco Gianguido D’Alberto e dell’assessora Pina Ciammariconi, con il dirigente Andrea Bufarale è emersa anche l'utilità che colleghera il sito alle panchine intelligenti che si stanno installando in città e che sarà utile particolarmente al trasporto urbano.

La Municipium app, è un’applicazione per fornire più servizi per il cittadino, inviare segnalazioni e accedere a tutte le informazioni del Comune, oltre all’attivazione dei vari strumenti di informazione e comunicazione social del Comune, basta scaricare l’applicazione sul proprio smartphone ed entrare in contatto con il Comune di Teramo.