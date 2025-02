ISCRIZIONI AL DELFICO, GONGOLA BARTOLINI: «GIUSTA LA SCELTA DI COMUNE E PROVINCIA A LA CONA»

Gongola Flavio Bartolini dopo la notizia resa nota da certastampa sulle tre classi fatte al liceo classico di Teramo che ha mostrato come i genitori e gli studenti abbiano scelto la struttura de La Cona. Dice Bartolini: "Nonostante i professionisti della sciagura, genitori e studenti confermano le loro scelte sul Convitto e sui Licei. La scelta della Cona, l'unica che garantiva una sede per tutti si è rilevata la scelta più giusta in questa situazione di emergenza. Ora siamo al lavoro, Provincia e Comune, per l'approvazione in Consiglio del permesso in deroga a costruire e subito dopo monteremo le strutture modulari».