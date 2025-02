VIDEO/ DA OGGI SI LAVORA PER UNA NUOVA ILLUMINAZIONE ALLA VILLA COMUNALE, SBRACCIA: «NUOVI ASFALTI E NUOVO PRATO AI TIGLI»

Sono partiti, stamattina, i lavori per dare alla Villa Comunale di Teramo una nuova "luce". Grazie ad un finanziamento di 80 mila euro, l'assessore Mimmo Sbraccia ha potuto dare il via all'intervento che dovrebbe durare poco più di un mese. Ripuliti anche ad opera della Teramo Ambiente le fontanine all'interno della Villa ma anche in altri luoghi della città. A breve verrà anche risistemato ex novo il prato sui Tigli e completati i lavori dei giardini Micaletti. Ma le novità non sono finite qui: nuovi asfalti sono in arrivo a Teramo e nelle frazioni grazie ad un mutuo di un milione di euro.