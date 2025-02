VIDEO/ PRESENTATA LA "NUOVA" FIERA DELL'AGRICOLTURA, IN ESPOSIZIONE I PRODOTTI DEL NOSTRO TERRITORIO...DAL 23 AL 27 APRILE

La Fiera dell'Agricoltura Teramo si presenta in una veste "nuova". Continuando sulla scia che già dall'edizione precendente l'aveva vista ampliata, per il 2025 il lavoro del comitato si è spinto nella direzione di dare alla manifestazione una maggiore organicità e una disposizione degli spazi più ordinata.

"Considerando il rilievo che la Fiera dell'Agricoltura sta raggiungendo a livello interregionale" illustra l'assessore Antonio Filipponi "che già l'anno scorso non ci ha permesso di accettare tutte le richieste pervenute, ripensarne l'assetto si è reso necessario."

Se il luogo che la ospita da ormai già qualche edizione rimane immutato, il Parco Fluviale Davide De Carolis, a portare una ventata di novità è la creazione di aree tematiche.



Oltre ad aver potenziato la superficie espositiva, infatti, si è lavorato sui criteri che permettano di evidenziare l'autenticità dei prodotti di un settore che, come ricorda il rappresentante della Camera di Commercio del Gran Sasso Giammarco Giovannelli, è fondamentale per lo sviluppo di altri segmenti economici, creando a proposito un'Area Abruzzo e un'Enoteca ed Oleoteca dell'agricoltura operata direttamente sul territorio della provincia teramana.

"La nuova FAT" continua l'assessore "è molto orientata all'utente e una divisione così compartizzata, in cui compare anche una nuova area di esposizione animali che in futuro verrà adibita alle aste, si pone l'obiettivo di far vivere un'esperienza unica di Abruzzo vero".

Dal 23 al 27 aprile prossimi Teramo puó quindi aspettarsi una 34esima edizione della FAT più autentica e genuina che mai.

Eugenia Di Giandomenico